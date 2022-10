Dode en traangas bij demonstraties in Sudan jaar na staatsgreep

Duizenden Sudanezen zijn in de hoofdstad Khartoem de straat opgegaan om te demonstreren tegen de militaire staatsgreep, vandaag een jaar geleden. Bij de protesten is volgens persbureau AP een demonstrant omgekomen toen hij werd overreden door een voertuig van de veiligheidsdiensten.

Op video's die rondgaan op sociale media is te zien dat demonstranten met trommels en vlaggen op weg zijn naar het presidentieel paleis in Khartoem. Ook in de stad Omdurman, aan de andere kant van de Nijl, waren protesten. In beide steden werden demonstranten volgens verslaggevers van persbureau Reuters beschoten met traangas.

Massale protesten maakten in 2019 een einde aan het bewind van de Sudanese dictator Omar al-Bashir, toen dertig jaar aan de macht. Het leger en burgergroepen vormden daarna samen een overgangsregering. Het was de bedoeling dat in november 2021 een burgerregering zou worden geïnstalleerd. Maar een maand eerder pleegde het leger onder leiding van generaal Burhan een staatsgreep.

Mensen gedood en vastgehouden

Sinds de machtsovername treedt het leger hard op tegen de bijna wekelijkse protestmarsen waarbij demonstranten een democratisch gekozen regering eisen. Bij de protesten zouden 118 demonstranten zijn gedood, blijkt uit cijfers van een commissie van Sudanese artsen. Ook zijn volgens mensenrechtenorganisaties afgelopen jaar honderden mensen vastgezet, van wie een groot aantal zonder aanklacht.

De laatste weken waren er internationaal ondersteunde gesprekken tussen de pro-democratische beweging van Sudan en het leger. Volgens een alliantie van politieke partijen en protestgroepen is er overeenstemming bereikt over een ontwerp van een grondwettelijk document. Hierdoor zou de benoeming van een burgerpremier mogelijk worden. Maar andere protestgroepen verzetten zich tegen iedere schikking met het leger.