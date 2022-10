Dubbel feest voor Indiase gemeenschap in VK, 'hun' Sunak nu premier

In de Londense wijk Southall, waar de grootste Indiase gemeenschap van Groot Brittannië woont, is het al twee dagen feest. Niet alleen werd gisteren Diwali gevierd, de belangrijkste feestdag voor hindoes, er was plotseling nog een reden om feest te vieren: het nieuws dat Rishi Sunak, een zoon van migranten uit India, premier van het Verenigd Koninkrijk werd. De benoeming maakt veel mensen met Indiase wortels trots - ook buiten het VK. "Ik ben zo blij", zegt Kajal terwijl ze in een marktkraam op de hoek Indiase lekkernijen frituurt. De wijk Southall heeft als bijnaam Little India. "Toen we hoorde dat het Sunak was geworden, voelde het als een dubbele viering voor ons. Het waren twee grote momenten, Diwali en Sunak als premier, die samenkwamen." In Groot-Brittannië wonen meer dan anderhalf miljoen mensen van Indiase afkomst, de grootste etnische groep na autochtone Britten. Volgens Kajal is Sunak "een voorbeeld voor ons allemaal" en al helemaal voor de jonge generaties. "We kunnen van hem leren, geïnspireerd raken door zijn werk en door zijn prestaties."

Een straatkunstenaar in de Indiase miljoenenstad Mumbai maakte dit werk - EPA

Het Britse Barack Obama-moment, noemt Janpal Basran de benoeming van Sunak. Hij runt een liefdadigheidsstichting in Southall. "Als je kan zien dat iemand van jouw huidskleur, jouw achtergrond, de allerhoogste baan van het land kan kan krijgen, dan is dat ronduit fantastisch." Het is volgens hem niet alleen een groot moment voor de Brits-Indiase gemeenschap in het VK, maar ook voor India, "gezien het koloniale verleden". De kranten in India stonden er vandaag vol mee. "De voormalige kolonie slaat terug", grapte de The Shillong in Star Wars-termen. Het is dit jaar precies 75 jaar geleden dat India onafhankelijk werd van het VK.

Buitenlandredacteur Devi Boerema over de reacties in India: In India heerst gepaste trots. Na jaren van Britse overheersing in India, is er nu iemand met Indiase roots aan de macht in Groot-Brittannië. Toch voelt Sunak voor de gewone Indiase burger niet als een zoon van India, onder meer door zijn exorbitante rijkdom en omdat zijn ouders er niet zijn geboren. In de politiek wordt de hoop uitgesproken dat Sunaks premierschap de band tussen India en het Verenigd Koninkrijk verder kan versterken. En vanuit de oppositie wordt benadrukt dat iemand van een minderheid in een land premier wordt, en dat daar ook in India lering uit getrokken kan worden.

Sunak, die zelf in 1980 in Southampton werd geboren, heeft naast Indiase ook Afrikaanse wortels: zijn ouders werden geboren in de vroegere Britse kolonies Kenia en Tanganyika (deel van het huidige Tanzania). Ook daar is het feit dat Rishi Sunak nu premier is geworden niet onopgemerkt gebleven.

Saskia Houttuin, correspondent Afrika: Dat Sunak ook wortels heeft in Oost-Afrika, wordt in Keniaanse media overal benadrukt. Kenianen vergelijken Sunak met president Barack Obama, die net als hij een in Kenia geboren vader had. Maar waar het bij de winst van Obama in 2008 feest was op straat, gaat het dagelijks leven nu gewoon door."

Sunaks vader was huisarts en zijn moeder werkte in een apotheek. Met het geld dat ze daarmee verdienden konden ze hun zoon naar een prestigieuze Britse kostschool sturen en daarna naar Oxford. Sunak werkte voor de bank Goldman Sachs en later voor hedgefondsen. Zijn enorme vermogen van 850 miljoen dollar heeft hij voornamelijk te danken aan zijn huwelijk met Akshata Murty, de enige dochter van de Indiase techgigant en miljardair Narayana Murthy. Afgerekend op daden Toch zal Sunak vooral beoordeeld worden op hoe hij het land door de economische storm zal loodsen, zegt Janpal Basran. "De stijgende inflatie, hoge energieprijzen en opkomende recessie raakt iedereen in dit land." Het radicale belastingplan van Sunaks voorganger Liz Truss leidde tot een crisis bovenop een crisis; iets wat Sunak nu moet oplossen.