Vrouwen Ajax nog altijd foutloos in eredivisie na zevenklapper tegen Telstar

Ajax is nog altijd foutloos in de eredivisie voor vrouwen. De Amsterdammers beleefden dinsdag een simpele avond op bezoek bij Telstar: 2-7.

De koploper in de eredivisie liet er in de eerste helft geen gras over groeien. Na 45 minuten was de stand al 1-6 in het voordeel van de ploeg van Suzanne Bakker.

Romée Leuchter had daar met drie doelpunten een belangrijk aandeel in, maar ook Nadine Noordam, Chasity Grant en Tiny Hoekstra wisten te scoren voor rust. Laatstgenoemde maakte in de tweede helft, waarin Ajax gas terugnam, het enige doelpunt namens de Amsterdammers.

Voor Telstar redden Dominique Bruinenberg en Samya Hassani de eer. Ajax boekt zo de maximale score uit de eerste vijf duels en neemt de koppositie over van Feyenoord, dat met dertien punten tweede staat. FC Twente is ook nog foutloos, maar speelde een wedstrijd minder.