Liverpool-trainer Klopp ziet overgangsfase bij Ajax en moet uitblinker Thiago missen

Voelt Klopp de druk toenemen? "Ons werk is altijd stressvol, maar als je wint is het leven een stuk beter... We werken er hard aan, goede prestaties vallen immers niet van de boom."

De Engelsen zijn bij een zege of gelijkspel in Amsterdam zeker van plaatsing voor de volgende ronde, maar in de Premier League staat de Engelse topploeg momenteel achtste. Liverpool verloor in de competitie al meer wedstrijden (3) dan in het gehele vorige seizoen (2).

"Geen foto's alsjeblieft", zegt Jurgen Klopp tegen de fotografen in de perskamer van de Johan Cruijff Arena. De Liverpool-trainer is het maken van grappen nog niet verleerd, maar heel veel valt er dit seizoen niet te lachen voor Liverpool, de tegenstander van Ajax woensdagavond in de Champions League.

"Het is een mix van een aantal dingen", probeert Klopp het wisselvallige seizoen te verklaren. "We zijn niet consistent en we hebben te maken met blessures. Dat laatste speelt ook een rol."

Zo moet Klopp Thiago Alcántara missen. Goed nieuws voor Ajax, want de spelverdeler was een ware plaag voor de Amsterdammers in het eerste onderlinge duel. Spits Darwin Núñez, die Ajax nog kent van Benfica, is zeer waarschijnlijk wel weer beschikbaar.

Serieuze tegenstander

Liverpool is ogenschijnlijk nog zoekende, aan de andere kant moet Alfred Schreuder ook zijn puzzel nog leggen. Desondanks ziet Klopp Ajax als een serieuze tegenstander.

"Het is nog altijd een goed team. Ze zitten in een overgangsfase. Kun je een voorbeeld noemen van een overgangsfase die snel genoeg ging voor de buitenwereld? Dat heeft tijd nodig."

Klopp was tevreden over de wedstrijd tegen Ajax op Anfield. "Ook al zag je dat niet per se aan het resultaat. Wat ons vaker gebeurt dit seizoen gebeurde toen ook: onze tegenstander scoorde gelijk bij de eerste de beste kans. We vochten ons terug en wonnen. Dat was goed."