'Smerigste man ter wereld' overlijdt na wasbeurt op zijn 94ste

Een Iraanse man van 94 die zich zeker 60 jaar lang niet had gewassen, is overleden. Amou Haji, die leefde als een kluizenaar, vermeed al die jaren water en zeep omdat hij bang was dat hij er ziek van zou worden.

Kort nadat hij zich onder druk van zijn dorpsgenoten toch een keer had gewassen, werd hij ziek. Een paar maanden later overleed hij.

Bedorven vlees

De man, die in een klein dorp in de zuidelijke provincie Fars woonde, werd in de media de smerigste man ter wereld genoemd. Volgens het Iraanse persbureau IRNA was de huid van de man bedekt met roet en pus en at hij bedorven vlees en dronk hij vervuild water uit een oude, roestige oliekan.

In 2013 werd er een korte documentaire over hem gemaakt: