Dortmund na gelijkspel met City door naar knock-outfase, ook Chelsea verder

Borussia Dortmund wist vooraf dat een gelijkspel met Manchester City genoeg was voor plaatsing voor de knock-outfase van de Champions League. Gelijk werd het ook: een tamelijk vlak duel eindigde in 0-0. City is met die uitslag zeker van groepswinst. Ook Chelsea deed dinsdagavond goede zaken en plaatste zich in groep E voor de volgende ronde. In de wat tegenvallende eerste helft in Dortmund kreeg alleen de thuisploeg kansen: Karim Adeyemi schoot de bal recht op de keeper af en Youssoufa Moukoko schoot van dichtbij ruim naast. Na rust keerde doelman Gregor Kobel de penalty van Ryad Mahrez en hield hij ook Julian Alvarez van scoren af. Deren deed het City niet, want het werd desondanks groepswinnaar. De wedstrijd ontbrandde nooit echt, maar er gebeurde te veel om het als een salonremise te bestempelen. Sevilla naar Europa League Sevilla was in dezelfde groep thuis FC Kopenhagen met 3-0 de baas, maar vervolgt zijn weg in de Europa League. Daarin is het met liefst zes eindoverwinningen recordhouder. De Spanjaarden hadden het thuis tegen de Denen zeker niet makkelijk, zowel voor als na rust waren er grote kansen voor Kopenhagen, maar Hakon Arnar Haraldsson zag zijn schot in de hoek knap gekeerd worden door doelman Marko Dmitrovic van Sevilla en William Clem raakte enkele minuten na rust de paal. Toch kwam Sevilla na ruim een uur spelen op voorsprong, invaller Youssef En-Nesyri kopte een voorzet van Papu Gomez bekeken achter doelman Kamil Grabara. En-Nesyri was het goudhaantje, maar ook een pechvogel. Kort na zijn goal verliet hij geblesseerd het veld.

Youssef En-Nesyri kust de grond na zijn 1-0, de invaller viel even later geblesseerd uit. - Reuters

Kevin Diks kopte zijn Deense werkgever nog bijna naar 1-1, maar hij raakte tien minuten voor tijd de lat. In de slotfase liep Sevilla nog uit naar 3-0 door doelpunten van Isco en Gonzalo Montiel. Davit Khocholava van Kopenhagen kreeg ver in blessuretijd nog een rode kaart nadat hij met gestrekt been een duel in ging. Chelsea door, Milan wint Na een aantrekkelijke wedstrijd met veel kansen, is Chelsea door naar de volgende ronde van de Champions League. De ploeg van coach Graham Potter won dinsdagavond in Oostenrijk met 2-1 van Red Bull Salzburg en is met tien punten uit vijf wedstrijden zeker van een plaats bij de bovenste twee in de groep. Na 23 minuten pakte Chelsea de leiding en een overwicht in de wedstrijd. Mateo Kovacic kreeg de bal voor zijn voeten nadat oud-Ajacied Maximilian Wöber de bal wegtikte voor de voeten van Pulisic, maar recht in de voeten van de middenvelder van Chelsea. Kovacic bedacht zich niet en krulde de bal schitterend in de kruising vanaf de rand van het zestienmetergebied.

Vreugde bij de spelers van Chelsea - Getty