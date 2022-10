Rechtbank: ING heeft rekening Viruswaarheid terecht stopgezet

ING heeft terecht een bankrekening van de stichting Viruswaarheid in Rotterdam beëindigd. De Amsterdamse rechtbank oordeelt dat oprichter Willem Engel "niet integer heeft gehandeld".

Door de beslissing kan Viruswaarheid in financiële problemen komen; geen enkele andere bank wil de stichting als klant, schrijft Rijnmond.

ING besloot op 27 november 2020 de rekening van Viruswaarheid stop te zetten. De bank sprak van een vertrouwensbreuk. Willem Engel had de rekening van zijn dansstudio DancaMundo gebruikt voor donaties aan Viruswaarheid.

Vervolgens werd 50.000 euro van die rekening gebruikt voor privédoeleinden: de aankoop van een stuk grond in Spanje. Volgens Engel ging het om een lening die later is teruggestort.

Verplicht onderzoek

ING zegt lange tijd tevergeefs te hebben gevraagd om gegevens over die lening. De bank zegt die informatie vereist was, omdat ze verplicht is zulke grote stortingen te onderzoeken op bijvoorbeeld witwaspraktijken. Ook zegt de bank dat het gebruik van de rekening van de dansstudio de schijn van belangenverstrengeling kan wekken. De donateurs hebben er recht op te weten wat er met hun geld gebeurt, aldus ING.

De Amsterdamse rechter gaat daar in het vonnis in mee. Viruswaarheid en Engel hebben onvoldoende meegewerkt aan het klantonderzoek dat ING wettelijk verplicht is te verrichten, oordeelt de rechtbank.

"Onder deze omstandigheden kan niet van ING worden gevergd om met deze klant, die onvoldoende oog heeft voor de gerechtvaardigde belangen van ING en zich onvoldoende heeft ingespannen om de vertrouwensbreuk te herstellen, een bankrelatie aan te gaan."