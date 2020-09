Strenger reisadvies voor veel gebieden in Europa

Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft voor een aantal gebieden in Europa het reisadvies aangepast, van geel naar oranje. Geadviseerd wordt om alleen nog noodzakelijke reizen daarnaartoe te maken.

Het gaat om gebieden in Portugal, Zwitserland, Hongarije, Tsjechië, Denemarken en Frankrijk. In Portugal is het besmettingsrisico groot in de regio's rond de hoofdstad Lissabon. In Zwitserland gaat het om de gebieden in en rond Genève, Freiburg en Vaud.

Ook de Hongaarse hoofdstad Boedapest en de Deense hoofdstad Kopenhagen staan nu op oranje. In Frankrijk stond een aantal regio's, waaronder Parijs, al op die kleur; daar zijn nu onder meer de Loire en twee gebieden in de Pyreneeën aan toegevoegd.

Ook voor de Tsjechische hoofdstad Praag is het reisadvies aangescherpt.