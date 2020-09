Willem II versterkt zich met Wolfsburg-aanvaller Yeboah

Willem II neemt aanvaller John Yeboah over van VfL Wolsburg. De 20-jarige aanvaller speelde vorig seizoen op huurbasis bij VVV-Venlo, waar de Duitser in achttien duels één keer scoorde.

Yeboah tekent voor drie jaar in Tilburg en is direct toegevoegd aan de selectie voor de UEFA Europa League-kwalificatiewedstrijd tegen het Luxemburgse Progrès Niederkorn.

Of hij daadwerkelijk speelgerechtigd is om woensdagavond (18.30 uur) in actie te komen moet later vandaag nog blijken.

Yeboah speelde sinds 2015 in de jeugdopleiding van Vfl Wolfsburg. In het seizoen 2018-2019 maakte hij zijn debuut in de hoofdmacht en kwam hij in twee Bundesligawedstrijden en een bekerwedstrijd in actie.