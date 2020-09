Kämna beloont al het harde werk van Bora met zege, favorieten houden zich koest

Jumbo-Visma is tevreden met de vijftien koplopers en probeert met bijna de hele ploeg aan kop van het peloton de rust terug te brengen. Een man verstoord het plannetje: Pierre Rolland! En nu is het weer oorlog achter de vijftien koplopers.

Dat Rolland in de aanval gaat is geen verrassing. In Frankrijk is het zelfs een running gag. Wat er ook gebeurt, hoe slecht het ook gaat. Er is altijd wel een: attaque Rolland!