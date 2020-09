Boot kapseist voor Libische kust, zeker twee doden en 22 vermisten

Zeker 22 migranten worden vermist, nadat de boot waarin ze zaten, was gezonken voor de kust van Libië. Autoriteiten zijn bang dat ze allemaal zijn verdronken. Er zijn in ieder geval twee doden geteld, 45 mensen konden worden gered.

Een woordvoerder van de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) zegt tegen persbureau AP dat de kustwacht drie boten had onderschept. Een daarvan was gekapseisd. In totaal waren er bijna 70 mensen aan boord, zeggen overlevenden.

"Deze nieuwe tragedie duidt nogmaals op de behoefte aan meer zoek- en reddingscapaciteit op de Middellandse Zee", zegt de IOM-woordvoerder tegen AP. "Maar in plaats daarvan wordt het NGO's alleen maar moeilijker gemaakt."

20 procent meer

De migranten, allen mannen, waren vanuit Libië onderweg naar Europa. Ze kwamen vooral uit Egypte en Marokko. Elk jaar wagen duizenden mensen de risicovolle oversteek, in de hoop op een beter leven.

Onlangs uitte het Rode Kruis nog zijn zorgen omdat steeds meer migranten verdrinken tijdens hun tocht over de Middellandse Zee. In juni stierven 20 procent meer migranten tijdens hun poging de zee over te steken dan in dezelfde periode vorig jaar.