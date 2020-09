Goed nieuws uit Frankrijk. Alle wielrenners van de Tour hebben voor aanvang van etappe 16 een negatieve coronatest gekregen. In totaal werden 785 mensen getest, geen van hen bleek het virus te hebben.

De tests werden in de afgelopen twee dagen uitgevoerd. Het is de vierde keer dat de complete bubbel getest is. Tijdens de vorige ronde, bleken vier stafleden van vier verschillende ploegen positief. Zij moesten de koers verlaten. Ook bleek Tourbaas Christian Prudhomme besmet te zijn met het virus.