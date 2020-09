Geert Wilders opnieuw bedreigd door terreurbeweging al-Qaida

Terreurbeweging al-Qaida heeft de Nederlandse politicus Geert Wilders recent bedreigd. Dat meldt dagblad Le Monde. De Franse krant heeft een verklaring in handen van de zogeheten Jemenitische tak van al-Qaida, AQAP.

De verklaring kwam vrijdag al deels naar buiten. Toen werd bekend dat de terreurorganisatie dreigementen uitte aan het adres van het Franse weekblad Charlie Hebdo. Le Monde beschikt nu over de complete en Arabischtalige verklaring die vijf pagina's telt. "Er wordt een oproep gedaan om aanvallen uit te voeren op Charlie Hebdo, op het Nederlandse Kamerlid Geert Wilders en op Deense en Zweedse cartoonisten", schrijft de Franse krant.

Al-Qaida heeft het letterlijk over "de Nederlandse crimineel genaamd Geert Wilders", laat één van de journalisten van Le Monde aan de NOS weten. In de verklaring wordt de naam van de politicus verder niet genoemd.

Aanslagplegers

De Jemenitische tak van al-Qaida wordt verantwoordelijk gehouden voor de aanslag op Charlie Hebdo in januari 2015 die volgde op de publicatie van controversiële Mohammed-cartoons door het Franse satirische weekblad. Op de redactie van de krant werden elf mensen gedood door de broers Kouachi.

In Parijs is tot begin november de rechtszaak gaande rond die aanslag. Eind deze maand wordt daar een kopstuk van AQAP gehoord, Peter Cherif, die vaak wordt genoemd als inspirator of opdrachtgever van de aanslag. Een officiële aanklacht tegen hem voor de terreurdaad is er niet.

'Oproep kan inspireren'

Onder specialisten wordt er wisselend gekeken naar de huidige macht en invloed van de al-Qaida-tak die nu Charlie Hebdo, Geert Wilders en Scandinavische cartoonisten bedreigt. Sinds 2015 is AQAP behoorlijk verzwakt, maar de dreiging is daarmee niet verdwenen.

Franse inlichtingendiensten achten het niet waarschijnlijk dat een aanslag zoals op Charlie Hebdo, die onlangs opnieuw de controversiële cartoons publiceerde, goed georganiseerd vanuit het buitenland weer op stapel staat. Wel zijn ze bang dat recente oproepen zoals die van al-Qaida mensen kan 'inspireren' om in Westerse landen een aanslag te plegen.

"Je moet deze bedreigingen serieus nemen", zei journalist en terreurspecialist Wassim Nasr op de Franse radio. ,,Als je hun verklaring leest, merk je dat ze de actualiteit volgen, dat ze op de hoogte zijn van politieke en sociale details. De organisatie bestaat nog steeds, ondanks het overlijden van Bin Laden en de concurrentie van IS."

Reactie Wilders

"Verschrikkelijk nieuws", zegt Geert Wilders in een reactie. "Ik stond al op hun hitlist, heb ook al twee fatwa's uit Pakistan en nu weer een moordoproep van al-Qaida. Walgelijk. Dit kost me al zestien jaar mijn vrijheid, iets dat ik mijn ergste vijand niet gun."