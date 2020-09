Duitsland bereid 1500 migranten van Griekse eilanden op te nemen

Duitsland wil meer vluchtelingen opnemen die vastzitten op de Griekse eilanden. Bondskanselier Merkel en minister van Binnenlandse Zaken Seehofer hebben afgesproken 1500 mensen naar Duitsland te halen. Het zou gaan om gezinnen met kinderen en mensen die al asiel hebben gekregen. Ze komen niet alleen van Lesbos.

Door de branden in het migrantenkamp Moria op Lesbos zijn ruim 12.000 mensen dakloos geworden. Een aantal van hen is opgenomen in een inderhaast opgezet kamp op het eiland, maar daar kan niet iedereen terecht. Er is plaats voor 5000 mensen.

Minister Seehofer (CSU) pleitte er aanvankelijk voor alleen een deel van de 400 alleenstaande minderjarigen uit kamp Moria op te nemen, 100 tot 150. De rest zou naar andere Europese landen gaan. Coalitiepartner SPD moet zich er nog over uitspreken, maar heeft al eerder opgeroepen meer mensen op te nemen.

Voortrekkersrol

De Duitse regering stuurt een delegatie naar Griekenland om te kijken wie er kans maken op asiel. Duitsland vreest voor een aanzuigende werking zoals in 2015, toen honderdduizenden migranten via de Griekse eilanden Europa binnenkwamen. Meer dan 1,2 miljoen mensen werden in Duitsland opgevangen.

Duitsland neemt opnieuw het voortouw, zegt correspondent Wouter Zwart. "Uiteraard is er uitgebreid contact met andere EU-landen hierover, maar Duitsland is natuurlijk EU-voorzitter en speelt een voortrekkersrol. Ook galmt 2015 nog na. Merkel zei toen: "Wir schaffen das", wij kunnen dat aan, maar dat heeft ook tot veel sociale onrust geleid.

Het leidde tot de opkomst van extreem-rechtse bewegingen en de regeringskritische partij AfD. De regering wil deze keer voorkomen dat andere landen achterover leunen en denken dat Duitsland het wel weer zal oplossen. Daarom wil de regering nu een soort tussenweg vinden en komen ze uit op die 1500."

Pijnpunt

Er zijn zo'n 30.000 vluchtelingen en migranten op de Griekse eilanden. Ook Nederland is bereid migranten op te nemen, waarschijnlijk 50 kinderen. Over de voorwaarden wordt nog gesproken met Griekenland.

Griekenland heeft gezegd dat alleen mensen die in het nieuwe kamp zitten aanspraak kunnen maken op asiel in andere Europese landen. Volgens minister Mitarakis voor Immigratie en Asiel zijn de mensen die zich verzetten tegen plaatsing in dat kamp dezelfde die de branden in Moria hebben aangestoken.

Voorlopig mag er niemand vertrekken. "Daar zit nog wel een pijnpunt dat de EU-landen eerst samen moeten oplossen", zegt Zwart.

De AfD heeft in een eerste reactie al laten weten dat het opnemen van meer vluchtelingen een "fataal signaal" is. Het wijst migranten erop dat ze alleen maar hun eigen tent in brand hoeven te steken als ze naar Duitsland willen, zegt partijvoorzitter Alexander Gauland.