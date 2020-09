Oranjevrouwen maken geen probleem van interland in code-oranjegebied

Martens met Oranje naar Rusland: 'Alles is gek in deze periode' - NOS

"Leuk om die meiden weer te zien. Met een aantal heb ik in de quarantainetijd nog getraind, maar nu spelen we weer met het team officiële wedstrijden. Dat is gewoon fijn." Kortom, Lieke Martens staat te popelen om de draad weer op te pakken met het Nederlands voetbalelftal. Oranje is hard op weg zich te plaatsen voor het EK, dat volgend jaar in Engeland zou worden gehouden maar vanwege de coronapandemie naar 2022 is verplaatst. De titelhouder is de eerste zes duels in kwalificatiegroep A schadevrij doorgekomen en treft vrijdag Rusland, met negen punten uit vier wedstrijden eigenlijk de enig overgebleven rivaal in de strijd om de groepswinst.

Of de Nederlandse vrouwen veel te duchten zullen hebben van de Russinnen, die vorig jaar oktober in Eindhoven met 2-0 verslagen werden, valt nog te bezien. De reis naar Moskou baart wellicht meer zorgen in deze tijden van corona. Voor Rusland geldt immers code oranje en dus zijn voor de meeste mensen de grenzen gesloten.

Een samenvatting van de wedstrijd tussen Rusland en Nederland (aftrap 16.00 uur, Nederlandse tijd) is te zien in het Sportjournaal (18.45 uur, NPO 1), Eredivisie op Vrijdag (22.18 uur, NPO 1) en NOS.nl en in de NOS-app.

De Nederlandse ploeg stapt echter gewoon op het vliegtuig. "Nee, we hebben geen twijfels gehad", vertelt bondscoach Sarina Wiegman. "We hebben het wel gecheckt, want iedereen moet zich er veilig bij voelen. Maar we hebben zulke strenge regels en goede afspraken over hoe we met de maatregelen om moeten gaan. Ik zeg nooit nooit, maar de kans dat er iemand bij ons besmet raakt, is nagenoeg nul."

Wiegman met Oranje naar Moskou: 'Nee, niet getwijfeld' - NOS

Martens maakt zich er dan ook niet druk om, al moet de buitenspeelster toegeven dat het wel gek is om daar nu heen te gaan. "Maar alles is gek in deze periode. We gaan erheen om te voetballen. Daar ligt de focus op." FC Twente hofleverancier Dat gaat Oranje doen met een selectie waarin opmerkelijk genoeg FC Twente met vier vrouwen de hofleverancier is. "Dat komt doordat de spelers verdeeld zijn over veel clubs in Europa. Maar het geeft ook aan dat Twente goed bezig is, en dat geldt voor veel meer clubs in Nederland. We hebben er weer een behoorlijk aantal spelers uit de eredivisie bij." Zo komen de drie keepsters allemaal uit de vaderlandse competitie. Aanvoerster Sari van Veenendaal (PSV) is uiteraard van de partij naast Lize Kop van Ajax en de 20-jarige Daphne van Domselaar van FC Twente. De debutant profiteert van de absentie van Loes Geurts, die herstellende is van een hersenschudding.

Van Domselaar debutante bij Oranje: "Gaaf dat ik erbij ben" - NOS