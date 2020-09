Erasmusbrug in Rotterdam weer open voor wegverkeer

De Erasmusbrug in Rotterdam is weer open voor het autoverkeer. Dat is eerder dan verwacht, want gisteren werd nog ingeschat dat de brug tot vanmiddag gesloten zou blijven.

De Erasmusbrug ging gisterochtend dicht toen een kabel brak tijdens het naar beneden gaan van de brug. Een deel van de stalen bovenleiding voor trams kwam op de weg terecht.

De brug was eerder al vrijgegeven voor fietsers en voetgangers.

De trams rijden nog niet over de brug. Ook hoge schepen moeten nog omvaren, schrijft Rijnmond.