Johnson overlegt met mogelijke rivaal Sunak over opvolging Truss

Johnson, die voor de leiderschapsstrijd vervroegd terugkwam van een Caribische vakantie, krijgt openlijk minder steun. Hoewel aanhangers bezweren dat hij de benodigde honderd parlementsleden binnen heeft, is tot nu toe van slechts 55 partijgenoten bekend dat ze hem een tweede termijn gunnen. De enige politicus die zich al officieel verkiesbaar heeft gesteld is Penny Mordaunt. Zij heeft tot nu toe de steun van 23 collega's.

Beide politici hopen verdeeldheid binnen de partij te voorkomen over de opvolging van Truss. Zij raakte bij haar verkiezing al beschadigd omdat parlementsleden in de tweestrijd met Sunak voor hem kozen, terwijl de conservatieve partijleden zich juist achter haar schaarden.

Bronnen bevestigen aan Britse media dat het overleg heeft plaatsgevonden, maar zwijgen over de inhoud. Volgens de Sunday Telegraph heeft Johnson zijn oud-minister Sunak een ministerpost aangeboden, Mail on Sunday schrijft dat Sunak de oud-premier eenzelfde aanbod deed.

Hoewel Johnson in juli zijn aftreden bekendmaakte omdat partijgenoten na schandalen massaal hun steun aan hem introkken, is hij onder de conservatieve achterban nog altijd zeer populair. Aanhangers wijzen erop dat hij de partij naar een enorme verkiezingswinst leidde in 2019.

Tegenstanders vinden het belachelijk dat hij zo snel na zijn vertrek al aan een rentree denkt. Zij herinneren eraan dat er nog altijd een parlementair onderzoek loopt naar zijn verklaringen over partygate, de verboden lockdownborrels die in zijn ambtswoning werden gehouden. De straf die hem daarbij boven het hoofd hangt, kan binnen enkele maanden weer tot een leiderschapscrisis leiden.

Maandag nieuwe premier?

De deadline voor kandidaten om zich te melden is morgen om 14.00 uur Britse tijd. Als er meerdere kandidaten voldoende steun binnenhalen, kiezen conservatieve parlementsleden welke van de twee met de meeste steunbetuigingen hun voorkeur heeft. Daarna mogen alle partijleden de definitieve keuze maken.

Als deze procedure nodig is, is vrijdag bekend wie de nieuwe premier is. Mochten de rivalen er samen uitkomen en slechts één persoon zich kandidaat stellen, dan is morgen al bekend wie Truss opvolgt.