Wekdienst 23/10: Max Verstappen kan geschiedenis schrijven • Xi herkozen in China

Goedemorgen! Max verstappen kan zichzelf vandaag in Austin de geschiedenisboeken in racen en in China worden de zeven machtigste mensen van de Communistische Partij gepresenteerd.

Wat heb je gemist?

De 11-jarige jongen voor wie gisteravond een Amber Alert was uitgestuurd, is in goede gezondheid aangetroffen in Den Haag. Dat meldde de politie iets voor middernacht. Er wordt nog onderzocht wat er precies is gebeurd.

De jongen werd gister rond het middaguur als vermist opgegeven nadat hij vrijdag na schooltijd niet was thuisgekomen. De politie stelde een speciaal opsporingsteam samen om naar hem te zoeken, omdat men zich ernstige zorgen over hem maakte.