Als hersenstimulatie agressie kan tegengaan, moeten we dat dan willen?

Onderzoeken naar zulke nieuwe technologieën staan nog in de kinderschoenen. Toch werpen de ontwikkelingen nu al nieuwe vragen op. Want stel dat we zouden weten dat er iets mis is in het brein van een veroordeelde, kunnen we het defect dan repareren? En moeten we dat wel willen?

PhD-onderzoeker Ruben Knehans van de Universiteit Maastricht vergeleek elf verschillende onderzoeken die met hersenstimulatie agressie probeerden te beïnvloeden. "Agressie werd in de meeste studies uitgelokt door middel van een computerspelletje. Daarin kon de deelnemer een straf krijgen in de vorm van een hard geluid, maar kon diegene ook straf uitdelen in de vorm van een hard geluid."

Door het volume van het geluid te meten, konden de onderzoekers peilen in welke mate iemand agressief gedrag vertoont, legt Knehans uit. "De conclusie is dat hersenstimulatie het volume van de knallen, dus agressief gedrag, zeker kan beïnvloeden. In negen van de elf studies konden ze de agressie verlagen ofwel verhogen door middel van hersenstimulatie."