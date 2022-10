Red Bull-oprichter Dietrich Mateschitz (78) overleden

De Oostenrijkse ondernemer Dietrich Mateschitz, medeoprichter van energiedrankproducent Red Bull, is op 78-jarige leeftijd overleden. Hij bezat 49 procent van de aandelen van het bedrijf. Ook geldt hij als de grote man achter het Red Bull Racing-team, dat sinds 2005 uitkomt in de Formule 1.

Mateschitz richtte in 1984 Red Bull op, samen met de Thaise investeerder Chaleo Yoovidhya. Dat gebeurde nadat de Oostenrijker in Azië kennis had gemaakt met het energiedrankje Krating Daeng, Thais voor 'rode stier'. Samen met Yoovidhya, die het Aziatische drankje had ontwikkeld, maakte hij het geschikt voor de westerse markt.

Volgens Red Bull heeft Mateschitz zo'n drie jaar aan de formule van het nieuwe drankje gewerkt voordat het in 1987 in Oostenrijk werd gelanceerd. Het bedrijf maakte hem uiteindelijk multimiljardair. De Oostenrijker stond ieder jaar in de top-100 van rijkste mensen van het tijdschrift Forbes. Zijn vermogen wordt geschat op ruim 20 miljard euro.

'Onvergetelijke bijdrage aan Formule 1'

In 2005 koppelde Mateschitz Red Bull met succes aan de autosport. In dat jaar nam het bedrijf het Britse Jaguar-Formule 1-team over. Het nieuwe Red Bull Racing-team won na wat opstartjaren voor het eerst de wereldtitel in 2010, met coureur Sebastiaan Vettel. Ook in de drie jaar daarna werd hij wereldkampioen. Dit jaar en vorig jaar pakte Max Verstappen voor Red Bull het wereldkampioenschap.

De organisatie van de Formule 1 zegt "met droefenis" te hebben kennisgenomen van het overlijden van Mateschitz. "De medeoprichter van Red Bull heeft een onvergetelijke bijdrage geleverd aan de Formule 1 en laat een blijvende nalatenschap achter."

Mateschitz was al enige tijd ernstig ziek.