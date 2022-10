Van Empel droomde van Bayern München, maar reist nu met camper naar Tábor: 'Bizar he?'

Ze had nooit kunnen bedenken dat ze Marianne Vos en Lucinda Brand zou kunnen kloppen, dat de ploegen voor haar in de rij zouden staan en dat ze op haar twintigste aan de leiding zou gaan van een wereldbekerklassement.

De 20-jarige Fem van Empel vindt het vooral bizar dat ze nu al tot de besten in de cross behoort. Sterker, in dit prille seizoen staan er alweer vier overwinningen achter haar naam. En dat allemaal in een bezigheid die ze altijd wel leuk vond, maar puur om haar conditie te onderhouden tijdens de winterstop. Als er geen voetbalwedstrijd gepland stond dus.

Als Fem van Empel ruim drie jaar geleden had geweten dat ze dit weekeinde in een camper naar Tsjechië zou rijden om daar aan een wereldbekerwedstrijd veldrijden mee te doen, dan had ze even flink achter haar oren gekrabd.

Dat voetbalveld ligt in Nuenen, op een half uurtje rijden van haar woonplaats Den Dungen. "Dat ligt vlakbij Den Bosch. Mensen kennen het beter als Maaskantje van de film New Kids."

Het was ook niet meer dan 'leuk' toen de Brabantse in de zomer van 2019 besloot eens aan de NK mountainbiken mee te doen. Ze had nog niet eens een fiets die daar geschikt voor was. "Die heb ik voor die wedstrijd gekocht. Ik wist niets, ik kende niemand en ik werd plots derde bij de beloften! Ik had er ook helemaal niet voor getraind. Ik stapte zo van het voetbalveld af."

Ze koos voor hetgeen ze het leukste vond, voor wat het meest kriebelde. En dat bleken de twee wielen. Die spelen ook een rol in de rest van haar familie. "Mijn vader heeft vroeger weleens gefietst, mijn neef Micky ook. Hij heeft nog bij Telenet gereden, in de ploeg van Sven Nys. En mijn oom Ad heeft het merk Empella Fietsen opgericht."

In Nuenen kwam ze uit voor de plaatselijke RKSV, een team in de hoofdklasse. "Daar had ik het naar mijn zin. Het ging ook goed. Ik was spits. Als de bal voor het doel kwam, was ik er altijd snel bij. Het plan was om voetbalprof te worden, maar na die derde plaats op de mountainbike moest ik kiezen."

Eenmaal de keuze gemaakt - begin 2021 tekende ze haar eerste contract als veldrijdster - wilde ze het serieus aanpakken. En daar hoorde trainen bij. "Maar ik wist me geen raad met trainingen. Niemand niet bij ons thuis. Mijn vader had nog gegevens van iemand, dus die hebben we maar gebeld: Aschwin van Oorschot. Met hem had ik meteen een goede klik. Hij heeft me in een paar jaar tijd omgeturnd van voetbalster tot veldrijdster."

En inmiddels dus tot de beste van allemaal. Tijdens de openingscrossen in de Verenigde Staten de voorbije twee weekeinden was, met uitzondering van Marianne Vos en Blanka Vas, de voltallige wereldtop aanwezig. En Van Empel won twee keer. Ceylin Alvarado en Lucinda Brand, twee voormalige wereldkampioenen, kwamen er in een rechtstreeks duel niet aan te pas.