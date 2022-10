Bekerhouder PSV loot Sparta, Den Bosch-Ajax en Feyenoord-PEC

PSV begint zijn jacht op prolongatie van de KNVB-beker met een uitwedstrijd tegen Sparta Rotterdam. Ajax en Feyenoord werden aan clubs uit de eerste divisie gekoppeld.

Ajax gaat op bezoek bij FC Den Bosch, de huidige nummer achttien van de Keuken Kampioen Divisie. Feyenoord speelt thuis tegen PEC Zwolle, dat momenteel derde staat.

De tweede ronde van de KNVB-beker wordt op dinsdag 10, woensdag 11 en donderdag 12 januari gespeeld. De clubs die in Europa actief zijn, stromen in deze ronde in.

Voor AZ kwam er een uitwedstrijd tegen Excelsior uit de koker. Met Heerenveen en Volendam staan er nog twee eredivisieclubs tegenover elkaar.