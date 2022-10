Onafhankelijk Russisch station zendt uit vanuit Amsterdam: 'Hier is het veilig'

"In Rusland loopt iedereen gevaar. Geloof me, het is er niet pluis. Hier in Amsterdam zit ik veilig en droog." Aan het woord is presentator Mikhail Fishman van de onafhankelijke Russische nieuwszender TV Rain. Hij baalt dat hij heeft moeten uitwijken. Als journalist hoort hij in Rusland te zijn, vindt hij. "Het was voor mij cruciaal in Moskou te werken. De kijkers wisten dat de berichtgeving over Rusland ook mij persoonlijk aanging. Ik zat in hetzelfde schuitje als mijn publiek." Sinds de zomer maakt hij zijn programma Enzovoorts voor het YouTube-kanaal van TV Rain (in het Russisch: Dozhd) vanuit Amsterdam. En nu opent TV Rain zijn eigen studio in het gebouw van DPG Media in Amsterdam. Maandag gaat de zender na een onderbreking van bijna zeven maanden weer volledig de lucht in. Het team van TV Rain bereidt zich in de nieuwe studio voor op de eerste uitzending:

In Moskou zijn de logo's van de gevels gehaald en staan de voormalige redactie en studio van TV Rain leeg. De zender, die wil melden dat er oorlog wordt gevoerd in Oekraïne, wordt in Rusland gecensureerd en is daarom verhuisd naar Amsterdam. - NOS

Het werken in ballingschap brengt journalistiek gezien wel praktische bezwaren met zich mee, zegt Fishman. "De vraag is natuurlijk: hoe kom ik aan mijn informatie? TV Rain had altijd de reputatie te berichten wat er op straat en in de samenleving gebeurde. Of het om protestacties ging of rechtszaken, of om de vergiftiging van oppositieleider Navalny, we waren erbij, op locatie." TV Rain beschikt over een netwerk aan journalisten die anoniem opereren. "Daardoor weten we en begrijpen we wat er gebeurt in het Kremlin en in de oorlog. Ook al is dat minder dan voorheen." Wanneer Fishman over zijn bronnen in Rusland spreekt, is de aarzeling in zijn stem te horen: hij wil ze op geen enkele manier in gevaar brengen. "Angst is overal", zegt Fishman gelaten. Inmiddels worden in de studio de laatste voorbereidingen getroffen. Het logo van TV Rain hangt aan de muur, niet in het gebruikelijke roze, maar in geel en blauw - de Oekraïense kleuren. Technici zijn bezig met zendertjes en microfoons. Fishman leest de autocue. "Is de letter groot genoeg?", is de vraag vanuit de regiekamer. "Het is goed zo", zegt Fishman.

Quote We moeten samen uit de door Rusland gecreëerde ellende zien te komen. Zenderdirecteur Natalja Sindejeva

Oprichter en directeur Natalja Sindejeva is tijdens het proefdraaien ook aanwezig. Ze vertelt dat ze het geld via fondsenwervingscampagne bij elkaar hebben weten te krijgen. Europese fondsen voor onafhankelijke journalistiek en private donoren van over de hele wereld droegen bij. En ook zaten er kijkers uit Rusland bij. "Maar dat gaat niet om veel geld, want het is lastig om vanuit Rusland hoge bedragen naar het buitenland over te maken." Het decor van de studio is ontworpen en gemaakt in Oekraïne en een paar dagen geleden met vrachtwagens naar Nederland gekomen. Zenderbaas Sendejeva: "Dat vinden we belangrijk; de Oekraïense economie heeft bestellingen nodig. En we moeten samen uit de door Rusland gecreëerde ellende zien te komen." Sinds het vertrek uit Rusland was de vraag naar een herstart van TV Rain groot, vertelt Sindejeva. De zender is populair om nieuwsprogramma's als Hier en Nu en ook om satirische programma's over het nepnieuws op de Russische staatszenders. Deze Russen vertellen aan correspondent Iris de Graaf waarom het belangrijk is dat TV Rain kan blijven uitzenden:

Russische media die melden dat er oorlog wordt gevoerd in Oekraïne sneuvelen onder de censuur. De zender TV Rain uit Moskou maakt daarom inmiddels programma's vanuit Nederland. In Rusland wordt de zender gemist door progressieve jongeren. - NOS