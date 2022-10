Zonder Gouden Bal-winnaar Benzema wint Real Madrid moeizaam van Sevilla

Gouden Bal-winnaar Karim Benzema werd door Real Madrid zaterdagavond in het zonnetje gezet. Maar zonder de geblesseerde spits had de thuisploeg alle moeite met Sevilla. Dankzij twee late treffers werd het 3-1.

Benzema kon door spiervermoeidheid niet meedoen in de eerste thuiswedstrijd van Real sinds hij maandag in Parijs werd onderscheiden met de Gouden Bal. De Fransman kreeg wel een ovationeel applaus van het publiek in Estadio Bernabéu.

De vorige speler van Real Madrid die de Gouden Bal won, opende al vroeg de score: Luka Modric scoorde met een intikker na een flitsende aanval.

Er leek een monsterscore in de maak tegen het zwakke Sevilla, dat pas tweemaal won dit seizoen. Maar de ploeg uit Andalusië kreeg in de loop van de wedstrijd steeds meer vertrouwen.