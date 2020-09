Rutte: 'Sterke overheid nodig' • Prinsjesdag 'mooi en veilig'

Dat koning Willem-Alexander zijn brief zou aanhalen in de Troonrede had de 94-jarige Jan Hoek nooit kunnen denken. De Rotterdammer schreef vorige maand een brief naar het AD, waarin hij jongeren opriep zich aan de coronamaatregelen te houden.

"Deze brief raakt de kern van Prinsjesdag", zei de koning in de Troonrede. "Want perspectief voor de toekomst begint altijd in het hier en nu. Dat is de spiegel die de volwassenen van morgen voorhouden aan de volwassenen van vandaag."

Tegen het AD zegt Hoek dat hij niet eens doorhad dat de passage over hem ging. Als een verslaggever van de krant het stukje aan hem voorleest, zegt hij: "Het ontroert me werkelijk. Dit had ik nooit kunnen denken, dat de koning op Prinsjesdag stil zou staan bij mijn brief. Weet u wat ik het liefste zou willen, nu? Een stevig potje janken."