Prinsjesdag, maar dan anders • Oranjefan zit thuis

Prinsjesdag is vandaag op meerdere manieren te volgen bij de NOS. Natuurlijk in dit liveblog, maar de belangrijke momenten zijn ook te zien op NPO 1, NPO Radio 1, in de NOS-app en op YouTube en Facebook.

De live tv-uitzending begint om 12.35 uur op NPO 1, op NPO 2 is die uitzending te zien met gebarentolk. Op NPO Radio 1 begint de speciale uitzending om 12.00 uur, om 16.00 uur begint Radio Tour de France, maar ook in die uitzending is nog veel aandacht voor Prinsjesdag. Aan het begin van de avond zijn de hoogtepunten van Prinsjesdag terug te zien in een uitzending om 18.10 uur op NPO 2.

Om 21.30 is er op NPO 2 een speciale Nieuwsuur-uitzending over Prinsjesdag. Daarin zijn ook ministers Wiebes en Koolmees te gast.