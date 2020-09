'Coronacrisis stelt ons op de proef' • Sober 'hoera' na Troonrede

D66-fractievoorzitter Jetten is blij dat de koning vanmiddag stilstond bij racisme en discriminatie. Hij noemt dat gedeelte het "hoogtepunt" van de Troonrede. "Dat de koning daar iets over zegt, is een belangrijk signaal." Jetten doelt op het deel van de Troonrede waarin Willem-Alexander inging op de kwaliteit van de rechtsstaat in Nederland. Volgens de koning is het een "wezenlijke bedreiging" dat "in ons land iemands huidskleur of naam nog te vaak bepalend is voor zijn of haar kansen". Dat noemde hij "onaanvaardbaar".