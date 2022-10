Vitesse bezweert crisis en boekt op Emmen tweede zege onder Cocu

Vitesse heeft met een 2-1 zege op FC Emmen een nieuwe crisis bezworen. Het was onder coach Phillip Cocu de tweede overwinning op rij in de eredivisie. Emmen wacht al acht wedstrijden op een overwinning.

De pijnlijke uitschakeling door Kozakken Boys in de KNVB-beker denderde nog na in Arnhem. De harde kern van Vitesse-fans was niet blij met de reactie van de spelers na afloop van het bekerdebacle en bleef uit protest weg in de eerste helft. "Geen respect, geen support", stond op een spandoek.

VAR zet streep door goal Diemers

Het leverde niet direct een reactie op op het veld. FC Emmen opende sterk en leek via Mark Diemers op voorsprong te komen. Diemers krulde de bal in de verre hoek en liep juichend weg om zijn eerste eredivisiegoal sinds 31 januari 2021 te vieren. De VAR greep echter in. Diemers bleek met een teenlengte buitenspel te hebben gestaan.