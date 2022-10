Vos wint NK gravel, de vijfde discipline waarin ze nationaal kampioen wordt

Marianne Vos heeft met groot machtsvertoon het NK gravel op haar naam geschreven. De 35-jarige renster van Jumbo-Visma sloeg halverwege de wedstrijd in Epe bij haar eerste de beste aanval een gat dat voor haar concurrenten niet meer te dichten bleek.

En er waren heel wat grote namen op deze kampioenschappen afgekomen, zoals ook Lorena Wiebes en Puck Moonen. Vos vond de zeventig kilometer lange race op onverharde wegen goed in haar voorbereiding op het veldrijden passen.

Veertiende NK-titel

Vos is nu kampioen in vijf verschillende disciplines, want ook op de weg (vier keer), als veldrijdster (vier keer), op de baan (drie keer) en bij het tijdrijden (twee keer) won ze nationale titels.

Bekijk hier de reportage over de NK gravel: