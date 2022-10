Verstappen zet snelste tijd neer in laatste training voor GP in Austin

Max Verstappen heeft de snelste tijd neergezet in de derde en laatste vrije training voor de Grand Prix van de Verenigde Staten. Hij verbeterde in de laatste minuut met een uitstekende ronde de tijd van Ferrari-coureur Charles Leclerc.

Omdat de tweede vrije training voornamelijk in het teken stond van een bandentest van Pirelli, was de derde en laatste oefensessie van groter belang dan normaal. Op het Circuit of the Americas was er drie uur voor de kwalificatie nog even tijd om te zoeken naar de juiste afstelling van de auto's. Zeker de coureurs die in de eerste oefensessie plaatsmaakten voor een 'rookie' (onder anderen Leclerc) hadden baat bij een goede derde training.

Tijdens het raceweekend in Austin gaat het tot nu toe bijna alleen maar over de affaire rond het overschrijden van het budgetplafond door Red Bull in 2021. Teambaas Christian Horner beet vandaag fel van zich af op een persconferentie. De F1 wacht op meer duidelijkheid over een eventuele straf voor Red Bull.

Zoeken naar balans

Ondertussen wordt er in Austin ook nog gewoon geracet. De derde vrije training begon met een aantal snelle rondes van Verstappen en Leclerc, die op zachte banden beurtelings onder elkaars tijd doken.

Tijdens de training kwam er bevestiging dat Leclerc een flinke gridstraf krijgt. Ferrari heeft zijn verbrandingsmotor en turbo maar weer eens vervangen en dus start hij tien plekken achter de plaats waarop hij zich kwalificeert. Ook Verstappens teamgenoot Sergio Pérez heeft een gridstraf gekregen. Hij start vijf plekken naar achteren.