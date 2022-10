Verstappen start GP in Austin vanaf tweede plek, Sainz pakt poleposition

Max Verstappen in Austin (Texas) - Getty

Kort voor de kwalificatie op het Circuit of the Americas kwam het nieuws naar buiten dat Dietrich Mateschitz, grootaandeelhouder van Red Bull, op 78-jarige leeftijd is overleden. De Oostenrijker was ook de drijvende kracht achter de sportieve avonturen van het bedrijf. Ook bij Red Bull Racing was hij zeer nadrukkelijk betrokken. Voor het team van Max Verstappen was het een flinke schok, hoewel Mateschitz al een tijdje ernstig ziek was. Teambaas Christian Horner roemde Mateschitz kort voor de kwalificatie als een 'man uit duizenden', met een groot hart voor de autosport. Even later moest er toch echt geracet worden, in een weekend dat sportief gezien langzaam op gang komt. De eerste twee vrije trainingen waren weinig waard: in de eerste oefensessie reden er veel 'rookies' (Leclerc keek bijvoorbeeld toe) en in de tweede moesten nieuwe banden van Pirelli worden getest. De laatste training was overigens wel een serieuze. Verstappen zette daarin de snelste tijd neer. Tegenvaller Haas, snelle Ferrari's De eerste sessie van de kwalificatie verliep voor Haas - het Amerikaanse team dat in Austin een thuisrace rijdt - vrij dramatisch. Mick Schumacher en Kevin Magnussen vielen buiten de topvijftien en haalden Q2 dus niet. Verstappen zette in de eerste sessie de derde tijd neer. Ferrari-coureurs Leclerc en Sainz waren beduidend sneller. Verstappen reed de kwalificatie overigens in de wetenschap dat Leclerc een gridstraf van tien plekken aan zijn broek had gekregen, vanwege het vervangen van zijn verbrandingsmotor en turbo.

Max Verstappen op het Circuit of the Americas - AFP

Ook Verstappens teamgenoot Sergio Pérez, momenteel tweede in de WK-stand, heeft een gridstraf gekregen. Hij start zondag vijf plekken naar achteren. In de tweede sessie was Leclerc wederom de snelste, met Verstappen in zijn kielzog. Het gevecht om een plekje in de derde sessie was spannend. Uiteindelijk wist Lando Norris van McLaren de felbegeerde tiende tijd te rijden. Zhou Guanyu, Alex Albon, Pierre Gasly, Sebastian Vettel en Yuki Tsunoda vielen af. Veel coureurs hebben het dit weekend moeilijk op het circuit in Austin. Auto's hobbelen over de baan en de hoog liggende kerbstones aan de rand van het asfalt worden wel erg vaak geraakt. Verstappen redt het niet In de derde en beslissende sessie maakte Leclerc meteen indruk met een sterke ronde van 1.34,624. In zijn eerste poging tot een goede ronde kwam Verstappen daar niet bij in de buurt. In de slotfase werd het spannend: Leclerc verbeterde zijn eigen tijd, maar zag zijn teamgenoot Sainz daar zomaar onder duiken. Verstappen reed sterk in de eerste en tweede sector, maar verloor veel tijd in de derde. Hij was trager dan beide Ferrari-rijders. Zodoende start Verstappen zondag vanaf de tweede plek, met Sainz voor zich vanaf poleposition.