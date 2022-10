Red Bull wil snel van budgetaffaire af: 'Geen voordeel, geen overtreding'

Sinds de Grand Prix van Singapore is het overschrijden van het budgetplafond door Red Bull Racing het gesprek van de dag in de Formule 1. Teambaas Christian Horner zegt de zaak vooral zo snel mogelijk te willen afhandelen. Het Oostenrijkse team van Max Verstappen zou het plafond met twee miljoen euro hebben overschreden. De Red Bull-wagens zouden dan dus met meer geld ontwikkeld zijn dan toegestaan. Maar volgens Horner is het allemaal zo simpel nog niet. "Wij vinden nog steeds dat we ons aan de financiële spelregels hebben gehouden. Er is in dit nieuwe proces veel ruimte voor interpretatie." Red Bull staat op zijn strepen Horner wijst erop dat veel van de regels binnen het budgetplafond nieuw zijn. Hij ontkent ten stelligste dat er sprake was van competitievervalsing bij de WK-zege van Verstappen in 2021. "Wij hebben in 2021 én 2022 geen enkel prestatievoordeel uit dit verhaal gehaald. Nul procent. Wij staan op onze strepen: er is geen overtreding." Inmiddels zijn Horner en de zijnen in gesprek met de leiding van de FIA. Red Bull hoopt dat de casus snel tot het verleden zal behoren. "Ik hoop en denk dat we er dit weekend uit komen", vervolgt Horner. "Dat wil ik ook. Niemand schiet er iets mee op als we nog maanden doorgaan met een juridische strijd: we willen het boek 2021 sluiten."

Max Verstappen (Red Bull) in Austin (Texas) - AFP

Maar wat Horner erover te zeggen heeft, is voor de kleinere F1-teams niet zo belangrijk. Voor de renstallen met minder geld is het budgetplafond van groot belang. Zo ook voor Zak Brown, baas van McLaren. Zijn team stuurde een brief naar de FIA, waarin de federatie op werd geroepen stevig in te grijpen. Horner was kwaad over die houding van andere teams. Het zou zijn medewerkers schaden, zelfs tot in de persoonlijke sfeer. Brown staat er nog altijd achter, legt hij uit. "Het plafond is belangrijk voor de sport. Ik wil open zijn en laten weten wat ik hiervan denk. Mijn brief gaat vooral over een aanname, maar als een team de kluit belazert, moeten ze worden bestraft." Halve oplossingen Dat het allemaal even duurt voordat de zaak is beklonken en het jaar 2021 écht is afgesloten, vinden Brown en Jost Capito van Team Williams geen ramp. Capito: "Niemand zit te wachten op halve oplossingen of besluiten die tot nieuwe discussie leiden. Het is logisch dat dit tijd in beslag neemt. Het is zo ingewikkeld. Je kunt van een rapport van vijftig pagina's niet zomaar vijf pagina's maken."