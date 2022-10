Hockeyers Bloemendaal snel klaar met concurrent Oranje-Zwart

De hockeyers van Bloemendaal hebben de topper in de hoofdklasse tegen Oranje-Rood met overtuigende cijfers gewonnen. Het werd op 't Kopje 3-0 voor de thuisploeg.

Het verschil werd al snel gemaakt. Met zijn achtste competitiedoelpunt zette Thierry Brinkman de titelverdediger al na zes minuten met een kanonskogel op voorsprong en nog voordat het eerste kwart voorbij was, had Arthur van Doren, die een scoop van Joep de Mol onderschepte, de 2-0 voor zijn rekening genomen.

Het tweede kwart was amper begonnen of de 3-0 was al een feit. Doelman Pirmin Blaak was alert bij een Bloemendaalse strafcornervariant, maar de bal belandde opnieuw bij Dennis Warmerdam, die in de rebound alsnog het doel vond.

Door de zege nam Bloemendaal afstand van Oranje-Rood, waarmee het de tweede plaats deelde, en kwam het op twee punten van Kampong. De koploper wacht zondag nog een duel met Pinoké. Die ploeg kan op zijn beurt weer de vierde plaats heroveren op Rotterdam, dat met 3-1 zegevierde bij Klein Zwitserland.

Vliegende start Den Bosch

In de vrouwencompetitie was Den Bosch met 2-0 te sterk voor laagvlieger Rotterdam. Ook de Brabanders beleefden een vliegende start, maar dan in de overtreffende trap: al na vier minuten stond de eindstand op het scorebord.

Frédérique Matla in de tweede minuut en Joosje Burg in de vierde verzorgden de productie voor Den Bosch. De dag fleurde voor de titelhouder en nummer drie van de ranglijst nog verder op door de remise die achtervolger Tilburg moest toestaan aan HGC.

De Argentijnse Julieta Jankunas zette de Tilburgers vlak voor rust op 1-0 door oog in oog met doelvrouw Sofie ter Kuile koel af te ronden. De snelle gelijkmaker bleef uit doordat de strafcorner van Lola Riera op de paal belandde.

In de 47ste minuut had Riera alsnog succes met haar strafcorner. De 1-1 betekende voor beide ploegen het eerste gelijkspel deze competitie.