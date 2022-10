Vermisten bootongeluk nog niet gevonden, zoekactie gaat morgen verder

Ook op Terschelling werd gezocht, door een team van 23 medewerkers van Search and Rescue Nederland (SAR). Ze reden langs de stranden met quads en zetten twee drones in. Ook liepen mensen langs de kust om te zoeken naar de lichamen van de vermisten.

Bij de aanvaring gisteren tussen een watertaxi en een snelboot kwamen twee mannen van 46 en 57 uit Leeuwarden en Sexbierum om het leven. Een man en een 12-jarige jongen zijn sindsdien vermist. De kans dat zij nog in leven zijn is nihil.

We merkten dat er veel rouw was op het eiland, veel verdriet.

Het gemeentehuis van Terschelling opende vanochtend de deuren voor mensen die behoefte hadden om te komen praten over de gebeurtenissen. Burgemeester Van de Pol, de directie van Rederij Doeksen, raadsleden en medewerkers van de gemeente waren aanwezig om de reizigers en eilandgasten die de aanvaring hebben meegemaakt op te vangen.

"We merkten dat er veel rouw was op het eiland, veel verdriet", zei Van de Pol na afloop tegen Omroep Fryslân. Later op de dag was er op het eiland ook een bijeenkomst voor iedereen die betrokken was bij de hulpverleningsactie.

Sexbierum

Ook in Sexbierum kwamen veel mensen bij elkaar in de lokale sportkantine om stil te staan bij de twee slachtoffers uit het dorp: de 46-jarige man die is overleden en zijn 12-jarige zoon die nog wordt vermist.

Burgemeester Waanders prees het initiatief van de sportverenigingen. "Er waren heel veel mensen. Dus dat was goed en voor heel veel mensen echt nodig", zei ze tegen Omroep Fryslân. "In alle rampspoed doet het je goed dat mensen elkaar weten te vinden."