Berghuis wijst pover Ajax met twee treffers en fraaie assist de weg in Waalwijk

Na kansen van Ajax voor Brian Brobbey en Davy Klaassen kreeg RKC vijf minuten voor rust loon naar werken. Kramer zette voor van links en oud-Ajacied Pelle Clement tikte binnen. Bij met name Daley Blind was de frustratie merkbaar. Hij kreeg geel voor aanhoudende aanmerkingen op de arbitrage.

Alsof Ajax weer even op bezoek was bij Napoli, zo speelde RKC de ploeg van Alfred Schreuder in de eerste helft soms van de mat. Na een lobje van Michiel Kramer juichte het thuispubliek al voor de 1-0, maar die goal werd afgekeurd vanwege buitenspel.

Blind bleef in de rust achter in de kleedkamer, evenals Edson Álvarez. Owen Wijndal en Florian Grillitsch waren hun vervangers. Het was toch echt het Mandemakers-stadion en niet Stadio Diego Armando Maradona, zo bleek toen. Al dan niet gemotiveerd door een donderspeech van Schreuder was het in de tweede helft een andere wedstrijd.

Berghuis schoot Ajax met een fraaie volley weer op voorsprong en Brobbey maakte de derde goal, nadat hij sterk was weggedraaid bij Shawn Adewoye. Na een prachtige pass met buitenkant links van Berghuis bepaalde Brobbey met zijn tweede goal de eindstand op 1-4.

Kijk hieronder naar de reacties van Alfred Schreuder, Brian Brobbey, RKC-coach Joseph Oosting en Michiel Kramer.