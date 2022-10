Bol volgt Hassan op als Europees Atlete van het Jaar

Femke Bol is door de Europese atletiekbond uitgeroepen tot Atlete van het Jaar. Daarmee is ze de opvolgster van Sifan Hassan, die namens Nederland twee keer goud won op de Olympische Spelen in Tokio.

Bol kreeg tijdens de stemming in Tallinn de voorkeur boven de Belgische meerkampster Nafissatou Thiam en de Oekraïense hoogspringster Jaroslava Majoetsjich.

De 22-jarige Bol werd in augustus in München Europees kampioene op de 400 meter, de 400 meter horden én de 4x400 meter estafette. Een maand eerder was Bol op de WK in Eugene al goed geweest voor zilver op de 400 meter horden.

Kijk hier naar de finale van de 400 meter op de Europese kampioenschappen in München: