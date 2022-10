Slot baalt van eerste helft Feyenoord: 'Boos of teleurgesteld? Ik denk beide'

De gevoelens streden om voorrang bij Feyenoord-trainer Arne Slot na de averij die zijn ploeg had opgelopen tegen Fortuna Sittard, dat naar Limburg terugkeerde met een 1-1 gelijkspel in de pocket. Was de coach boos of teleurgesteld? "Ik denk beide."

"Maar zeker teleurgesteld over het resultaat en vooral over het feit dat we het risico genomen hebben om te denken dat we aan één helft voldoende hebben om vanavond te kunnen winnen. En dan blijkt uiteindelijk dat je tijd tekort komt."

Feyenoord was aan de klus in De Kuip begonnen met dezelfde elf als vorige week in Alkmaar, waar koploper AZ op z'n plaats werd gezet. De gedrevenheid van dat duel was echter in de eerste helft volledig afwezig tegen Fortuna, dat laatste weken niet makkelijk te kloppen is.

"Je hebt in de tweede helft kunnen zien dat als je wel heel agressief en fanatiek bent, hoeveel moeite Fortuna daarmee heeft. Maar dan zou ik misschien Fortuna op basis van de eerste helft tekort doen, want ik vond dat zij gedurfd voetbalden en van achteruit probeerden op te bouwen. Als wij dan niet agressief en snel genoeg handelen en denken 'ach, die bal zal toch wel bij ons komen?', dan krijg je niet het tempo in de wedstrijd dat je wil."

Bombardement

Werd er voor rust te veel door het midden gespeeld en ontbrak het aan beweging en diepgang, na de pauze tapte Feyenoord uit een heel ander vaatje. "Dat leidde tot een ongelooflijk bombardement aan schoten, kansen, corners, cijfers die normaal gesproken voldoende zijn om een wedstrijd te winnen. Maar we hebben een risico genomen, wat we nu moeten bekopen met het verliezen van twee punten."

Een streep door de rekening. Feyenoord wachtte na AZ tot de WK-onderbreking immers vier tegenstanders die stuk voor stuk geen probleem zouden moeten vormen voor de ploeg met ambities. Vier wedstrijden, twaalf punten, en misschien wel de koppositie. De suggestie dat die gedachte tot gemakzucht heeft geleid, wierp Slot ver van zich af.

"Bij mij niet in ieder geval, omdat ik weet hoeveel moeite het ons kost om wedstrijden te winnen. Vorig seizoen was dat ook zo, maar lukte het ons vaak nog in de laatste minuten. En dit jaar hadden we dat tegen Heerenveen: heel veel kansen maar geen doelpunt." Ook toen, half augustus, moest Feyenoord genoegen nemen met een punt (0-0).