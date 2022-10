Berlusconi en Galliani kunnen AC Milan (nog) niet dwarszitten, Inter wint in slotseconden

Qua balbezit en aantal doelpogingen deed Monza nauwelijks onder voor de topclub, maar toch kwam Milan na 65 minuten via de Belg Divock Origi op 3-0. De tegentreffer van Filippo Ranocchia was gezien het spelbeeld verdiend, maar het laatste woord was voor Milan-invaller Rafael Leao: 4-1.

Met Pessina als aanvoerder in het veld deed Monza leuk mee tegen Milan, maar bleek de titelverdediger een stuk effectiever. Milan leidde bij rust al met 2-0 dankzij twee treffers van de Spanjaard Brahim Diaz.

Milan komt door de zege qua punten gelijk met koploper Napoli. De ploeg die in de Champions League tweemaal met grote cijfers te sterk was voor Ajax gaat zondag op bezoek bij AS Roma. Monza staat verdienstelijk veertiende.

Inter geeft tweemaal voorsprong weg

Inter klimt door de zege in het spektakelstuk op Fiorentina naar de zevende plaats en passeert Juventus op de ranglijst. Met Stefan de Vrij in de basis en Denzel Dumfries als invaller kenden de 'nerazzurri' een goede start. Dankzij treffers van Nicolò Barella en Lautaro Martínez stond het na een kwartier al 0-2.

Maar na een uur spelen stond het weer gelijk in Florence. Arthur Cabral benutte een strafschop en Jonathan Ikone schoot de bal fraai in de kruising achter doelman André Onana. Het laatste woord leek aan Martínez, die met een strafschop zijn tweede van de avond maakte. Maar in de 90ste minuut schoot Luka Jovic bij een hoekschop met een halve omhaal de 3-3 binnen.

Daarmee leek Inter opnieuw een teleurstellend resultaat te behalen, maar in de laatste seconden werd het toch nog op curieuze wijze 3-4. Bij een counter van Inter kon een verdediger van Fiorentina wegwerken, maar hij schoot tegen Henrikh Mkhitaryan aan, waarna de bal in het doel caramboleerde.