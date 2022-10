Vermiste Jayden (11) in goede gezondheid aangetroffen in Den Haag

De 11-jarige Jayden, voor wie vanavond een Amber Alert was uitgestuurd, is in goede gezondheid aangetroffen in Den Haag. Dat meldt de politie. Er wordt nog onderzocht wat er precies is gebeurd.

Jayden, die als officiële voornaam Brock heeft, werd rond 12.00 uur vanmiddag als vermist opgegeven nadat hij gisteren na schooltijd niet was thuisgekomen. De politie stelde een speciaal opsporingsteam samen om naar hem te zoeken, omdat men zich ernstige zorgen over hem maakte.