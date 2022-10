Amber Alert voor vermiste 11-jarige Jayden in Den Haag

De politie heeft een Amber Alert verstuurd voor een 11-jarige jongen die gisteren voor het laatst is gezien in Den Haag. Dat was op de Fluitenbergstraat bij het Zuiderpark, rond 15.00 uur.

De jongen heeft als officiële voornaam Brock, maar luistert naar de roepnaam Jayden. Zijn achternaam maakt de politie niet bekend.

Hij is wit, heeft een slank postuur en donkerblond haar. Toen hij vrijdag voor het laatst werd gezien, had hij een zwarte jas met een bontkraag aan en zwart-witte schoenen van het merk Nike. Hij reed op een grijze damesfiets.

Jayden is gisteren na schooltijd niet thuisgekomen bij zijn vader of zijn moeder, zegt een woordvoerder van de politie. Sindsdien is niets meer van hem vernomen. Rond 12.00 uur vanmiddag kreeg de politie de melding dat hij wordt vermist.

Rond en in het Zuiderpark is vanmiddag naar Jayden gezocht. Daarbij is ook een politiehelikopter ingezet. Mensen met tips wordt gevraagd om de opsporingstiplijn (0800-6070) te bellen.

In levensgevaar

Een Amber Alert wordt verstuurd als de politie vreest voor het leven van een vermist kind. Gemiddeld gebeurt dat twee keer per jaar.

Afgelopen dinsdag was er ook een Amber Alert, toen voor de vermiste Hebe (10). Woensdagavond bleek zij te zijn verongelukt bij knooppunt Empel bij Den Bosch, samen met haar 26-jarige begeleider Sanne.