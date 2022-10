Amber Alert voor Jayden (11), politie start grootschalige zoekactie

De politie heeft een Amber Alert verstuurd voor een 11-jarige jongen die gisteren voor het laatst is gezien in Den Haag. Inmiddels heeft de politie laten weten dat de zoekactie wordt uitgebreid en dat er een speciaal opsporingsteam wordt ingesteld om naar hem te zoeken, omdat men zich ernstige zorgen over hem maakt.

De jongen heeft als officiële voornaam Brock, maar luistert naar de roepnaam Jayden. Zijn achternaam maakt de politie niet bekend. Hij werd gistermiddag rond 15.00 uur voor het laatst gezien op de Fluitenbergstraat bij het Zuiderpark in Den Haag.

Er wordt nu een zogeheten Team Grootschalige Opsporing (TGO) ingesteld. Dat wordt gedaan bij ingewikkelde rechercheonderzoeken die de inzet van een deskundig en omvangrijk team vereisen. Het gaat bijvoorbeeld om mogelijke levensdelicten, gijzelingen, ontvoeringen en andere misdrijven waarop lange celstraffen staan.

Na schooltijd niet thuisgekomen

Jayden is wit, heeft een slank postuur en donkerblond haar. Toen hij vrijdag voor het laatst werd gezien, had hij een zwarte jas met een bontkraag aan en zwart-witte schoenen van het merk Nike. Hij reed op een grijze damesfiets.

De jongen is gisteren na schooltijd niet thuisgekomen bij zijn vader of zijn moeder, zegt een woordvoerder van de politie. Sindsdien is niets meer van hem vernomen. Rond 12.00 uur vanmiddag kreeg de politie de melding dat hij wordt vermist.