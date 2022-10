Kökçü heeft geen spijt van weigering band: 'Aan imam gevraagd, mijn gevoel klopte'

Orkun Kökçü heeft voor de camera van de NOS uitgelegd waarom hij vorige week weigerde de OneLove-band te dragen. De commotie die daarop ontstond doet de aanvoerder van Feyenoord weinig. "Ik heb respect voor iedereen, maar wil daar geen uithangbord van zijn", zegt de middenvelder.

Daarmee doelt Kökçü niet zozeer op de OneLove-campagne, die staat voor verbinding en tegen alle vormen van discriminatie, maar vooral omdat deze actie specifiek werd gevoerd in het kader van coming-outdag. "Ik ben loyaal aan mijn geloof", zegt hij.

Toen Kökçü enkele weken terug van de perschef van Feyenoord te horen kreeg over de actie was zijn gevoel meteen om dan niet de band te willen dragen. "Ik heb het nagevraagd bij de plaatselijke imam of mijn gevoel echt klopte", aldus Kökçü, die moslim is. "Dat klopte en heb ik geen stap meer teruggenomen."

'Helemaal geen spijt'

De keuze kwam hem op veel kritiek te staan. "Ik denk dat niet iedereen me zal begrijpen, maar het doet me weinig wat anderen zeggen", aldus Kökçü. "Het komt misschien raar over, maar ik laat me niks wijsmaken door wat er in de media wordt geroepen. Ik heb helemaal geen spijt."

De Turkse international had begin deze week een gesprek met trainer Arne Slot over zijn beslissing. Slot zag geen aanleiding om een andere aanvoerder aan te wijzen. "Ik heb daar zelf ook nooit over getwijfeld. Als Feyenoord me nodig heeft, probeer ik een waardige en goede aanvoerder te zijn. En als ik dat niet kan, ben ik mans genoeg om dat toe te geven."