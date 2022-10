Williams kiest voor Sargeant, bijna alle stoeltjes in Formule 1 nu bezet

Sargeant wordt, mits hij een superlicentie krijgt, de eerste Amerikaanse coureur in de Formule 1 sinds Alexander Rossi in 2015.

Sargeant moet nog wel zijn superlicentie krijgen, maar dat lijkt met zijn huidige derde plaats in de Formule 2 een formaliteit. "We geloven dat hij absoluut klaar is om in de Formule 1 te stappen", aldus teambaas Jost Capito.

Latifi moest vanwege tegenvallende resultaten vertrekken bij de Britse renstal, die in handen is van Amerikaanse investeerders. Zo pakte Nyck de Vries meteen WK-punten toen hij de Canadees in september eenmalig mocht vervangen.

