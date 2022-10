Massaal solidariteitsprotest in Berlijn voor Iraanse betogers: 'Dit is een revolutie'

In Berlijn hebben vele tienduizenden mensen meegedaan aan een solidariteitsprotest voor de betogers die in Iran met gevaar voor eigen leven de straat op gaan voor vrouwenrechten en tegen onderdrukking. De Berlijnse politie schat dat zo'n 80.000 mensen meeliepen met de protestmars, veel meer dan de 50.000 die de organisatie had verwacht.

Het protest in Berlijn is een steunbetuiging aan de Iraniërs die in eigen land demonstreren sinds de dood van de 22-jarige Iraans-Koerdische Mahsa Amini. Zij overleed in hechtenis nadat ze door de Iraanse moraalpolitie was opgepakt omdat ze haar hoofd niet goed zou hebben bedekt. Bij de protesten in Iran zijn sindsdien volgens mensenrechtenorganisaties ruim 200 mensen om het leven gekomen.

De solidariteitsmars vertrok vanaf de Siegessäule in stadspark Tiergarten. Vervolgens trok de menigte door de Berlijnse regeringswijk, waar tal van ambassades en Duitse regeringsgebouwen gevestigd zijn. Leden van de Koerdische gemeenschap hadden vanochtend ook een krans gelegd bij de Iraanse ambassade en daar een minuut stilte in acht genomen.

'Dit is een revolutie'

Op beelden van de mars is te zien dat een grote menigte met Koerdische en Iraanse vlaggen zwaait en leuzen scandeert als "dood aan Khamenei", een verwensing gericht aan de hoogste geestelijk leider van Iran, ayatollah Ali Khamenei. Verder riepen ze onder meer "vrouw, leven, vrijheid", een leus die vaker wordt gebruikt door de Koerdische onafhankelijkheidsbeweging en nu een terugkerende kreet is bij de protesten naar aanleiding van de dood van Amini.

Volgens de organisatie van het protest in Berlijn, het Woman Life Freedom-Kollektiv, kwamen de deelnemers uit heel Europa. De actie had ook de steun van tal van andere organisaties die opkomen voor Iraniërs.

De Iraans-Nederlandse deelnemer Shakib Lolo, vandaag ook in Berlijn, zegt tegen persbureau AP dat het van groot belang is dat de internationale protestbeweging optreedt als stem van de betogers die worden vermoord bij de protesten in Iran. "Dit is geen protest meer, dit is een revolutie, in Iran. En de wereld moet dit zien."