Feyenoord blijft in eigen huis steken op 1-1 tegen Fortuna Sittard

Feyenoord heeft een week na de knappe zege bij - toen nog koploper AZ - dure punten verspeeld tegen middenmoter Fortuna Sittard. In de eigen Kuip kwamen de Rotterdammers a een vroeg opgelopen achterstand niet verder dan een teleurstellende 1-1. Een resultaat dat overigens wel past in de uitstekende prestaties van de laatste weken van de Limburgers. Feyenoord begon ondanks alle ophef van vorige week gewoon weer met Orkun Kökcü als aanvoerder. De 21-jarige middenvelder weigerde in de uitwedstrijd tegen AZ uit religieuze overwegingen de OneLove-band, die staat voor verbinding en diversiteit en tegen alle vormen van discriminatie, om zijn arm te dragen. Hij was daarmee met Excelsior-captain Redouan El Yaakoubi de enige dissonant in de eredivisie.

Orkun Kökcü - ANP

In Alkmaar werd, mede dankzij een treffer van Kökcü, met 3-1 gewonnen. Alle reden voor trainer Arne Slot om met dezelfde basis te beginnen aan de klus tegen Fortuna Sittard, dat echter ook met het nodige zelfvertrouwen naar De Kuip was afgereisd. De Limburgers konden wijzen op een ongeslagen reeks van vijf duels, waardoor ze waren opgeklommen van de zestiende naar de tiende plaats op de ranglijst. Eerste in De Kuip Dat bleek al binnen tien minuten. Kökcü had al een ongevaarlijke schuiver losgelaten, toen hij al dan niet door een Limburgse overtreding de bal verloor en Fortuna kon oprukken, Een schot van spits Burak Yilmaz kwam via via terecht bij Iñigo Córdoba, die doelman Justin Bijlow in zijn 100ste wedstrijd in het Feyenoord-shirt kansloos liet. De 0-1 betekende na vier clean sheets de eerste tegentreffer in eigen huis voor de Rotterdammers dit seizoen.

Inigo Cordoba viert zijn treffer - Pro Shots

Na het openingsdoelpunt trachtte Feyenoord de druk op het Fortuna-doel op te voeren, maar het tempo lag te laag om de gegroepeerd verdedigende Limburgers te verontrusten. Tot ergernis van Slot, die zich veelvuldig driftig coachend aan de zijlijn meldde, terwijl ook Kökcü herhaaldelijk met armgebaren liet blijken de bal niet voorwaarts aan een medespeler kwijt te kunnen. Pas in de 39ste minuut dwong Dávid Hancko Fortuna-sluitpost Ivor Pandur tot een redding in de korte hoek en nadat Yilmaz aan de andere kant na een lang sprintduel met Gernot Trauner hard naast had geschoten, kopte Santiago Giménez, die andermaal de voorkeur had gekregen boven clubtopscorer Danilo, na een hoekschop rakelings naast. Verse krachten Met maar liefst drie verse krachten - Patrik Walemark, Marcos López en alsnog Danilo in de ploeg voor Marcus Pedersen, Jacob Rasmussen en Giménez - hoopte Slot het tij te keren. En dat leidde al na 33 seconden tot resultaat voor de meteen al veel feller ogende thuisploeg. Quinten Timber profiteerde van gedraal van een Fortunees, tikte de bal naar Javairô Dilrosun, die hard raak schoot: 1-1.

Javairô Dilrosun na zijn 1-1 - Pro Shots

De doelpuntenmaker had luttele minuten later ook al de 2-1 op zijn schoen na een misverstand tussen Ximo Navarro en zijn doelman Pandur, maar hij raakte de bal verkeerd. Hoe dan ook, in een hoger tempo spelend was de bestorming ingezet. De kansen regen zich ook aaneen. Voor Kökcü, Sebastian Szymanski, Walemark. Fortuna antwoordde met veel tijdrekken. Kansen voor Paixão Halverwege tweede helft leken de gasten weer op adem te komen en stokte de aanvalsdrang van Feyenoord. Igor Paixão moest voor nieuwe impulsen zorgen. De Braziliaan had al binnen de kortste keren de 2-1 op zijn voorhoofd, maar hij kopte na een prachtige voorzet van Walemark voorlangs.

Igor Paixão na zijn misser met het hoofd - Pro Shots