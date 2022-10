VS escaleert technologiestrijd met China, ASML voor nu buiten schot

De toekomst van de Chinese chipsector is zeer onzeker geworden. De VS heeft met nieuwe sancties deze maand een bom gelegd onder deze industrie, die voor China zeer belangrijk is. Ook de Veldhovense chipmachinemaker ASML heeft hier last van, al benadrukte het bedrijf deze week dat de schade meevalt.

Chips zitten in alledaagse dingen: van je telefoon, tot datacenters of je koelkast. China heeft daarnaast zeer geavanceerde chips nodig om zijn machtspositie te versterken. Die worden daar gebruikt om met supercomputers en kunstmatige intelligentie geavanceerde wapens te ontwikkelen en geheime, sterk versleutelde communicatie van de VS te kraken, schreef The New York Times onlangs. Dat leidt tot grote zorgen in Washington.

De VS zet zijn grote invloed nu in om te voorkomen dat China aan dergelijke chips kan komen voor moderne oorlogsvoering. Daarnaast is het Amerikanen bij chipbedrijven verboden om nog langer Chinese klanten te helpen (wat ook ASML raakt).