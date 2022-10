United in vierde minuut extra tijd naast Chelsea, Haaland scoort weer voor City

De voorsprong was nauwelijks verdiend, want de twee Engelse topclubs maakten er een typische 0-0-wedstrijd van. De kansen waren schaars, al had de ploeg van trainer Erik ten Hag een licht overwicht. Toch was Chelsea iets dreigender. Kort voor de 1-0 raakte Trevoh Chalobah met een kopbal al de bovenkant van de lat.

Chelsea leek te gaan winnen nadat het kort voor tijd op voorsprong was gekomen uit een door Jorginho benutte strafschop. De bal ging op de stip nadat United-middenvelder Scott McTominay bij een hoekschop nogal opzichtig voormalig Vitesse-speler Armando Broja naar de grond had getrokken.

In de vierde minuut van de blessuretijd wist United toch nog gelijk te maken. Een kopbal van Casemiro op de binnenkant van de paal bleek volgens het horloge van de scheidsrechter volledig over de doellijn. Het was de eerste tegentreffer voor Chelsea na vijf wedstrijden op rij met de nul.

Behalve over de twee late doelpunten ging het na afloop ook over de blessure van Raphaël Varane. De Franse verdediger van United verstapte zich bij een poging een tackle in te zetten op Chelsea-aanvaller Pierre-Emerick Aubameyang.

Varane vreest voor WK-deelname

Varane verliet na een blessurebehandeling in tranen het veld, ten teken dat hij vreest voor zijn deelname aan het WK in Qatar. De 71-voudig international miste geen minuut op het door Frankrijk gewonnen WK in 2018.

Trainer Ten Hag kon nog geen duidelijkheid geven over de ernst van de kwetsuur. "Het is zo kort na de wedstrijd moeilijk om te zeggen wat het is. We moeten 24 uur wachten, dan weten we meer."