Doelpuntenmachine Haaland helpt Manchester City met twee goals ook langs Brighton

De tweede treffer van Haaland was een strafschop, vlak voor rust. De bal ging op de stip nadat Bernardo Silva was aangetikt.

Halverwege de eerste helft opende Haaland de score, nota bene op aangeven van doelman Ederson. De spits nam een verre uittrap met de borst mee en omzeilde zo de wild uit zijn doel gekomen Brighton-keeper Robert Sanchez. Vervolgens liep Haaland dwars door een blok van verdediger Adam Webster - die fysiek zeker niet de minste is - heen en schoof de bal in het lege doel.

Kort na rust kwam Brighton (waar Joël Veltman in de basis stond) terug in de wedstrijd via Leandro Trossard. Die Belg kreeg na 70 minuten een mooie kans op de gelijkmaker, maar stuitte van dichtbij op Ederson.

De Bruyne maakte de mooiste

Het mooiste doelpunt van de middag kwam even later op naam van een landgenoot van Trossard. Kevin De Bruyne kreeg op een meter of 20 van het doel alle tijd en ruimte om aan te leggen en mikte de bal feilloos in de kruising.

Door de thuiszege staat City steviger op de tweede plaats, achter koploper Arsenal. De Londenaren hebben een punt meer en spelen morgen uit tegen Southampton.

Eerder vandaag ging Liverpool met 1-0 onderuit tegen Nottingham Forest. Stadgenoot Everton won met 3-0 van Crystal Palace.

Om 18.30 wordt de topper tussen Chelsea en Manchester United gespeeld. Cristiano Ronaldo wordt bij dat duel door coach Erik ten Hag om disciplinaire redenen uit de selectie gehouden.