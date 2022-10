Bayern München wint eenvoudig, Frimpong bezorgt Leverkusen punt

De assist voor die gelijkmaker kwam van Daley Sinkgraven, die net het veld in was gekomen voor Mitchel Bakker.

Jeremie Frimpong hielp Bayer Leverkusen aan een punt in de thuiswedstrijd tegen Wolfsburg. Frimpong maakte er een kwartier voor tijd 2-2 van en voorkwam daarmee de zevende nederlaag van het seizoen.

Freiburg nam de derde plaats weer over van Mainz dankzij een 2-0 thuiszege op Werder Bremen. Bij Werder kreeg Marco Friedl na een klein kwartier rood toen hij een doorgebroken speler neerhaalde. Na de rust schoot Lukas Kübler van een meter of acht raak en benutte Vincenzo Grifo een penalty.

Bayern München heeft zaterdagmiddag een probleemloze 2-0 zege geboekt in het uitduel met TSG Hoffenheim. De landskampioen staat nu op één punt van koploper Union Berlin, dat zondag hekkensluiter VFL Bochum treft.

De 21-jarige Frimpong, geboren in Amsterdam, is goed aan het seizoen begonnen. Hij speelde negen jaar in de jeugd van Manchester City, maakte vorig jaar de overstap van Celtic naar Bayer Leverkusen en maakt deel uit van de voorlopige WK-selectie van bondscoach Louis van Gaal.

Bakker, eveneens opgenomen in de voorselectie van Oranje, had net als Frimpong een basisplaats bij Bayer Leverkusen.

Micky van de Ven verscheen aan de aftrap bij Wolfsburg. Hij veroorzaakte een strafschop, die Moussa Diaby miste. Ook Van de Ven maakt kans op een plek in de definitieve WK-selectie van Van Gaal.

Timothy Fosu-Mensah, de vierde Nederlander in dienst van Leverkusen, viel met nog twintig minuten te gaan in.

Dortmund haalt tegen Stuttgart

Borussia Dortmund haalde uit tegen degradatiekandidaat Stuttgart. Jude Bellingham zette Dortmund al na twee minuten op voorsprong en liep daarna probleemloos uit naar 5-0.

Dortmund klimt door de zege naar de vierde plek, op vier punten van koploper Union Berlin.