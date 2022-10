Zilver en brons voor Nederlanders bij WK windfoilen, De Geus zevende

Bij de WK windfoilen in het Franse Brest zijn Luuc van Opzeeland en Huig-Jan Tak erin geslaagd op het erepodium te eindigen. Opzeeland won zilver en Tak pakte brons. Het goud was de Duitser Sebastian Kördel. Bij de vrouwen kwam Lilian de Geus niet verder dan de kwartfinale.

Olympisch kampioen windsurfen Kiran Badloe, die zich het afgelopen jaar omschoolde tot windfoiler, was er door een elleboogblessure niet bij tijdens de WK. Des te meer kans voor de 23-jarige Van Opzeeland en de 28-jarige Tak om zich wat meer in de kijker te zeilen.

In de razend spannende finale was er tot aan de laatste boei geen tekening in de strijd. Kördel, die al oppermachtig was in de fleetraces, was in het laatste stuk naar de finish veruit de snelste.

De Geus zevende

Bij de vrouwen was Marta Meggetti de sterkste. Lilian de Geus, die zich net als Badloe op het foilen is gaan richten, kwam niet verder dan de zevende plek.

De drievoudig wereldkampioene windsurfen lag in de kwartfinale op kop, maar koos een afwijkende koers en moest drie Israëlische planken laten gaan. In de finale waren twee van die Israelischen, Daniela Peleg en Maya Morris, niet opgewassen tegen de Italiaanse Maggetti. Ze werden respectievelijk tweede en derde.